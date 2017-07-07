Парламентская ассамблея ОБСЕ признала «российско-гибридные войска» на Донбассе

Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске приняла резолюцию с положениями в поддержку Украины, несмотря на протесты России.

В резолюции «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ», среди прочего, признается, что «определенные районы Донецкой и Луганской областей» находятся под контролем «российских гибридных сил».

Российская делегация выступила с протестом против этого проекта, предложив поправки, которые бы изъяли положение о «российско-гибридных войсках» на Донбассе, в частности представитель России Петр Толстой заявил, что на Донбассе нет российских войск, это внутренний конфликт Украины.

Однако и депутат из Швеции, докладчик Маргарета Седерфельт, и представители Украины выступили против, а во время голосования российская делегация осталась в меньшинстве.

«Важно поддержать мир в Украине, остановить российскую агрессию и выполнить минские договоренности», – заявила Седерфельт.

В принятой резолюции звучит также призыв к России «как государству, что оккупирует» Крым, обеспечить беспрепятственное передвижение СММ ОБСЕ по территории полуострова, поддержку Минского меморандума по урегулированию ситуации на Донбассе. В документе призывают Россию прекратить оккупацию Донбасса и Крыма и декларируют «уважение к закрепленным в Хельсинкском заключительном акте принципов нерушимости границ и территориальной целостности, мирного урегулирования споров, равноправия и самоопределения народов», призывают Россию «воздержаться от агрессивной практики и отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым».

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек. Так же Москва отрицает незаконность оккупации украинского Крыма и называет ее «воссоединением».