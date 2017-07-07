Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюцию о восстановлении суверенитета Украины

Парламентская ассамблея ОБСЕ большинством голосов приняла резолюцию, предлагаемую руководителем украинской делегации Артуром Герасимовым, под названием «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины».

В этом документе звучит поддержка суверенитета Украины над Крымом и Донбассом, жесткая критика действий России, призывы к России остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских заложников, сообщает Радiо Свобода.

При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия резолюции, назвав ее антироссийской, но большинство членов ПА ОБСЕ выступили в поддержку украинского предложения.

«Я бы хотел искренне поблагодарить ПА ОБСЕ за то, что сегодня украинская резолюция, содержащая в себе 36 пунктов, которые написаны очень жестко о том, что Россия является страной-оккупантом, виновной в смертях наших людей, поставляет оружие, боеприпасы боевикам, не дает возможности передать под контроль ОБСЕ неконтролированный участок границы, сегодня была полностью поддержана подавляющим большинством голосов. Это показывает, что есть полное понимание того, что в Украине – российская агрессия и есть полная поддержка позиции Украины», – сказал автор проекта резолюции Артур Герасимов в комментарии Радiо Свобода.

Элси Хастингс, представитель делегации США в ПА ОБСЕ, заявил Радiо Свобода, что надеется на то, что резолюции Парламентской ассамблеи будут иметь положительное влияние на ситуацию в Украине.

«Я не знаю, решит ли это проблему в восточной Украине. Но это может пойти только на пользу обсуждению и посредничеству, которое здесь происходит. Очевидно, что этот вопрос будет дополнительно обсуждаться, я бы ожидал каких-то положительных результатов», – сказал он Радiо Свобода.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».