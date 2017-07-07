В «Ростуризме» убеждены, что «Крым может конкурировать с Турцией в курортной сфере»

Глава Российского агентства по туризму («Ростуризм») Олег Сафонов считает, что туристическая отрасль аннексированного Крыма может конкурировать с Турцией. Такое заявление Сафонов сделал 7 июля в аннексированном Севастополе, сообщают российские СМИ.

«В настоящее время турпродукт, который предоставляется Крымом и Севастополем, является конкурентоспособным, стоимость посещения Крыма и Севастополя ниже, нежели турецкого турпродукта», – сказал Сафонов.

Он утверждает, что по состоянию на 1 июля Крым посетили 1,5 млн человек, и количество туристов может увеличиться, в том числе из-за рубежа.

«Сейчас не так много туристов из-за рубежа приезжает в Крым и Севастополь, но я абсолютно убежден, что их количество будет расти с каждым годом», – отметил он.

В пятницу глава «Ростуризма» Олег Сафонов сообщил, что агентство поддерживает инициативу МВД России о создании туристической полиции в городах страны.

Российское агентство ТАСС сообщает, что Сафонов в пятницу принял участие в торжественном запуске проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя».