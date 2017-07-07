В Севастополе отпраздновали День семьи, любви и верности

В пятницу, 7 июля, подконтрольные Кремлю власти Севастополя провели торжественное мероприятие к российскому празднику – Дню любви, семьи и верности. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На мероприятии присутствовали прихожане православных храмов, несколько священников, пожилые супружеские пары и предприниматели от бизнеса, связанного с РПЦ. Кроме того, запланирован вечерний концерт народного театра на летней эстраде Приморского бульвара.

Как сообщает корреспондент, до «крымской весны» на этот праздник приходили семьи с детьми, выступали воскресные школы, проводили конкурсы рисунков и детских работ, на площадке перед домом культуры играли дети. По условию организаторов, на мероприятии в этом году присутствовали только взрослые без детей.

День семьи, любви и верности отмечается в нескольких постсоветских странах. Его ввели по инициативе церкви как альтернативу Дню влюбленных. Центром праздника считается российский город Муром – родина покровителей брака, святых Петра и Февронии.

В 2016 году несколько российских депутатов предлагали сделать этот день выходным. Госдума не одобрила предложение из-за того, что это «плохо скажется на производстве и расходах бюджета».