В Железнодорожном суде Симферополя во время судебного заседания по делу «крымского диверсанта» Редвана Сулейманова сторона обвинения продолжила представлять доказательства. Об этом 7 июля в комментарии Крым.Реалии сообщил адвокат Сулейманова Эмиль Курбединов.

«Еще идет стадия представления доказательств стороной обвинения. Сегодня были допрошены двое потерпевших. Это представитель симферопольского аэропорта и еще один потерпевший, который представлял Министерство чрезвычайных ситуаций в Крыму. Еще остается допрос четверых потерпевших и двух свидетелей», – отметил Курбединов.

Он добавил, что следующее заседание назначили на 10 июля.

8 июня судебное заседание по делу «крымского диверсанта» Редвана Сулейманова перенесли из-за неявки прокурора.

Ранее сообщалось, что фигурант «дела крымских диверсантов» Редван Сулейманов в суде признал вину, но не согласился с предъявленным ему обвинением в причинении большого ущерба.

Обвиняемый в участии в «украинской диверсионной группе» Редван Сулейманов находится под арестом в Симферопольском следственном изоляторе, по его делу идет следствие.

Российские СМИ со ссылкой на ФСБ России сообщали, что Редвана Сулейманова задержали 30 июля 2016 года на территории аэропорта Симферополя. 12 августа Федеральная служба безопасности разослала по российским медиа видео допроса Сулейманова, где тот дает признательные показания. Задержанный говорит, что в октябре 2015 года в Запорожье его завербовала украинская разведка. По словам Сулейманова, вначале в его задачу входил сбор информации о перемещении военной техники, а позже якобы поставили задачу найти на симферопольском вокзале и аэропорту место для закладки взрывных устройств.