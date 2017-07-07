В пятницу, 7 июля, в Железнодорожном районном суде Симферополя на очередном заседании по делу крымского журналиста Николая Семены заслушали свидетелей – авторов экспертиз. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании суд допросил сотрудника управления ФСБ по Крыму и Севастополю Ольгу Иванову в качестве свидетеля. Эксперт рассказала, что вся «теоретическая часть экспертизы заимствована из методических рекомендаций ФСБ», в которых обнаружилась масса ошибок. Свои выводы эксперт, которая нашла в тексте Семены призывы к нарушению территориальной целостности России, подтвердить в ходе допроса не смогла, и назвала призывы «косвенными».

Кроме Ивановой был допрошен директор переводческого бюро «Транс-интер» Вахтанг Караманян, который, по словам адвоката Александра Попкова, фактически подтвердил отсутствие юридической силы у переводов материалов дела, которые следствие заказывало фирме Караманяна.

В конце заседания суд приобщил к материалам дела выписки из устава ООН и резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины.

По словам Попкова, эти документы международного права доказывают невозможность обвинения Семены в призывах к нарушению территориальной целостности при отсутствии признания Крыма российской территорией. При этом суд отказался признать недопустимыми доказательствами протоколы допросов тех свидетелей, которые прямо заявили в суде, что не говорили записанных следователем слов. Суд обещал дать оценку этому факту при вынесении решения.

Суд не удовлетворил ходатайство защиты о допросе в закрытом заседании сотрудника ФСБ Ильи Хоменко, который не смог пояснить, как в деле оказались результаты слежки за журналистом еще до разрешения суда.

Следующее заседание состоится 18 июля в 14:00. Защита заявила о допросе свидетелей со своей стороны, в том числе главного редактора Крым.Реалии Владимира Притулы.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.