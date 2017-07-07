ФСБ России допросила крымского активиста Сулеймана Кадырова на предмет его отношения к Меджлису

В аннексированном Крыму Федеральная служба безопасности России 7 июля допросила активиста Сулеймана Кадырова на предмет его участия в деятельности Меджлиса крымскотатарского народа. Об этом Кадыров сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Мне дали протокол допроса со свежими данными, которые они взяли из интернета. Там обо мне пишут журналисты, что я член регионального меджлиса и являюсь активистом национального движения. После этого начался допрос по поводу моего отношения к Меджлису», – отметил он.

Активист добавил, что на все вопросы он отказался давать какие-либо показания, сославшись на статью 51 Конституции России.

По его словам, во всех протоколах допроса было указано, что он является гражданином России.

«Нами было сделано резкое замечание о том, что у меня есть паспорт гражданина Украины и копия паспорта находится в уголовном деле», – сказал Кадыров.

В июне сообщалось, что крымское управление ФСБ России продлило следствие по делу активиста до 7 августа.

5 октября 2016 года российские силовики пришли с обыском в дом крымскотатарского активиста Сулеймана Кадырова. В ходе обыска изъяли ноутбук и телефон. Обыск проводился на основании постановления судьи Родионова на проведение осмотра по подозрению в призывах к непризнанию границ России и поддержке крымскотатарского формирования «Аскер».

11 октября 2016 года в отношении Сулеймана Кадырова возбудили уголовное дело за сепаратизм.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.