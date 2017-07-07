Трамп встретился с Путиным, встреча продлилась более двух часов

Президент США Дональд Трамп провел первую после своего избрания личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Оба руководителя встретились в кулуарах саммита «Группы двадцати», который проходит в немецком Гамбурге.

Встреча, в которой также участвовали руководители внешнеполитических ведомств США и России Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров, состоялась за закрытыми дверями.

Встреча началась с опозданием на 25 минут. Она продлилась значительно дольше, чем планировалось – 2 часа 15 минут. Ранее в Вашингтоне в повестке дня Трампа на нее отвели 35 минут, в Москве говорили об ожидаемой часовой продолжительности.

Как было предусмотрено, после встречи президенты не стали выступать с заявлениями для прессы по ее результатам. Другие представители сторон тоже еще не комментировали ход встречи.

Представители Белого дома сообщили, что госсекретарь Тиллерсон должен позже в пятницу выступить перед прессой, но без телекамер.

Перед встречей прессу ненадолго впустили к месту встречи, где Трамп и Путин по просьбе журналистов несколько раз пожали друг другу руки.

Они также выступили с короткими заявлениями, в которых выразили удовлетворение, что эта встреча состоится, и надежды на ее успешность.

Накануне встречи звучали сообщения, что главными на ней должны были стать вопрос Украины, а также Сирии.

Перед ее началом США объявили, что назначили своего нового специального представителя США в деле урегулирования на востоке Украины – им стал Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, известный своей позицией, благосклонной к демократическим силам в Украине.

В Кремле перед встречей двух президентов выразили сомнение, успеет ли Путин за ее ожидаемую короткую продолжительность выразить Трампу свою версию об агрессии России на востоке Украины, которую Москва называет «гражданской войной».

Перед этой встречей президент США уже принял в прошлом месяце в Вашингтоне президента Украины Петра Порошенко, украинский руководитель встретился тогда с другими главными американскими должностными лицами и изложил им украинское отношение к агрессии России против Украины.

После встречи и саммита, в воскресенье, 9 июля, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон прибудет в Киев, чтобы, среди прочего, сообщить украинской стороне о результатах встреч американской стороны в ходе пребывания в Германии. Вместе с ним прибудет и Курт Волкер.

Пока не ясно, встречался ли Трамп с Путиным лично раньше. До начала избирательной кампании Трамп несколько раз заявлял, что в свое время встречался с Путиным, с началом кампании он изменил позицию и стал говорить, что не встречался с ним никогда. Путин в прошлом месяце тоже отрицал, что когда-либо встречался с Трампом.