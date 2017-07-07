Симферопольский депутат: «памятник Ленину сносить и переносить не будут»

Депутат российского горсовета Симферополя от КПРФ Степан Кискин сообщил, что в городе не будут менять местоположение памятника Ленину.

Об этом ему в письме ответила подконтрольный Кремлю заместитель главы администрации Симферополя-главный архитектор Ирина Иванова.

«Рад, что главный архитектор Симферополя одумалась и не стала играть с огнем, потому что коммунисты Крыма не допустили бы переноса или сноса памятника основателю Советского государства. Как муниципальный депутат, жду от архитектора крымской столицы понятного плана по борьбе с нелегальными НТО, плана реконструкции «старого города» и комплекса мер по приведению архитектурного облика Симферополя в нормальное состояние», – прокомментировал Кискин.

Ранее на сайте «Активный Симферополь», который представляет собой систему электронных голосований, было запущено обсуждение об изменении местоположения памятнику Ленина.

В октябре 2016 года в городском парке Судака местные жители обнаружили разрушенный памятник Ленину. В тот же день российские полицейские Крыма сообщили, что по факту преступления было возбуждено уголовное дело. В апреле 2017 года трем местным жителям, подозреваемым в разрушении городского памятника Ленину, вынесли приговор, их ограничили в свободе на один год.

Массовый «ленинопад» в Украине начался после сноса памятника Ленину в центре Киева 8 декабря 2013 года.

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла пакет законов о декоммунизации. Согласно документу, страна должна избавиться от советского наследия – названий городов и улиц, памятников коммунистическим деятелям.

Однако, как отмечают эксперты, в нынешних реалиях не стоит ожидать декоммунизации в Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».