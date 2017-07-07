Россия пообещала подать в Парламентскую ассамблею ОБСЕ «резолюцию о преступлениях в Украине»

Глава делегации России в Парламентской ассамблее ОБСЕ, вице-спикер Государственной думы России Петр Толстой пообещал к следующей сессии ассамблеи подготовить «резолюцию о преступлениях в Украине».

По его словам, в ней должна идти речь о «преступлениях от госпереворота в 2014 году до убийств мирных граждан Донбасса», а также о «возрождении нацизма» в Украине, где, по его словам, улицы называют «именами непосредственных организаторов Холокоста».

Как написал Толстой в соцсетях, «в отличие от истерик и пропагандистских штампов украинских коллег, мы будем исходить из подтвержденных фактов».

Перспективы принятия резолюции такого плана в ПА ОБСЕ неясны.

Ранее в пятницу ПА ОБСЕ, несмотря на сопротивление России, приняла две резолюции со словами поддержки Украины и с резкой критикой действий России против Украины.

В резолюции «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ», среди прочего, признается, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем «российских гибридных сил». Российская делегация выступила с протестом против этого проекта, предложив поправки, которые бы изъяли положение о «российско-гибридных войсках» на Донбассе. В частности, Петр Толстой утверждал, что на Донбассе нет российских войск и что это «внутренний конфликт Украины».

В резолюции «Восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины» выражена поддержка суверенитету Украины, резкая критика действий России и призывы к ней остановить оккупацию украинских территорий, освободить украинских политзаключенных и заложников. При обсуждении проекта почти все представители России выступили против принятия этой резолюции, назвав ее антироссийской.

Россия, говоря о событиях в Украине и своей агрессии против нее, пользуется собственным набором пропагандистских штампов, противоречащих фактам. В них Революция достоинства весной 2014 года называется «государственным переворотом», подъем национальных и патриотических чувств украинцев – «возрождением нацизма», оккупация Крыма вопреки международному и украинскому праву – «воссоединением» с полуостровом и вхождением его в Россию, а агрессия России на Донбассе – «внутренней украинской гражданской войной». При этом Москва, вопреки фактам, отрицает свою причастность к событиям на оккупированной части украинского Донбасса и оправдывает захват украинского Крыма «восстановлением исторической справедливости».

Ежегодные сессии ПА ОБСЕ проводятся раз в год, в начале июля.