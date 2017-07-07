Телепроект «Крым.Реалии»: Обойти санкции и разбогатеть

Еще в апреле 2014 года руководство России приняло решение о строительстве новых мощных электростанций на территории аннексированного Крыма. По плану две новые электростанции в Крыму должны заработать в конце 2017 года. Но у строителей возникла проблема. Американские и европейские санкции запрещают поставку энергетического оборудования в аннексированный Крым. А Россия не производит турбины большой мощности. Однако в конце июня 2017 года газовые турбины для новых электростанций были замечены в Севастополе. Но на самом ли деле эти турбины сделаны в Европе? И если так, то как россиянам удалось обойти санкции?

Кто не испугался европейских и американских санкций и поставил оборудование для электростанций на аннексированный полуостров, и какие это будет иметь последствия – об этом в новом выпуске программы «Крым.Реалии» на телеканале новостей «24».

Программа выходит в эфир в субботу в 18.30 (повтор в воскресенье в 11.30). Публикация на сайтах Радіо Свобода и Крым.Реалии в 18.30.

Проект от Радіо Свобода – телевизионная программа для тех, кто хочет знать что происходит в аннексированном Крыму.