На реке Бельбек в Севастополе провели праздник Ивана Купала

В Севастополе члены Украинского национально-культурного общества отметили день Ивана Купала по христианскому календарю. Празднование организовали на берегу реки Бельбек в поселке Любимовка под Севастополем. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Было организовано праздничное угощение, пели украинские песни. Члены общества были в национальных украинских костюмах. Отдыхающим из России рассказывали о традициях праздника. Традиционный костер не разводили из-за режима повышенной пожароопасности. Поздно вечером по течению реки пускали цветочные венки.

Это второй День Ивана Купала, проведенный в этом году в Севастополе. 21 июня отметили праздник по языческому календарю. Тогда приглашали гостей из армянского, эстонского, белорусского и других национальных обществ.

По словам членов Украинского национально-культурного общества, они проводят мероприятия в Севастополе для сохранения и пропаганды украинской национальной культуры и традиций.