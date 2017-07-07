Украинский политолог: «поставка турбин компании Siemens в Крым приведет к ухудшению отношений между США и Германией»

Поставка турбин немецкой компании Siemens в аннексированный Крым приведет к ухудшению отношений между США и Германией. Об этом 7 июля в эфире Радио Крым.Реалии сказал украинский политолог Тарас Березовец.

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«Одно из подразделений чешской Skoda было уличено в сотрудничестве с Россией, и эта компания попала под американские секторальные санкции. Учитывая нынешние напряженные отношения между Германией и США, вряд ли администрация президента Дональда Трампа пройдет мимо этого факта», – отметил эксперт.

По его словам, соседняя Россия критически зависит от Запада и немецких технологий, и это не единственный проект, который реализует Siemens совместно с ней. Березовец добавил, что поставки газовых турбин на полуостров должны стать предметом выяснения между украинским Министерством иностранных дел и немецким внешнеполитическим ведомством.

Руководитель аналитического отдела российского Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник указал на то, что «применена буферная схема, а прямых поставок технологий не было. Находятся компании-посредники, и в юридической плоскости вопросов не возникает». По его словам, официальные регуляторы Германии пока никаких претензий Siemens не предъявляют.

О том, что Россия планирует установить на строящихся в Крыму электростанциях оборудование Siemens, еще в 2015 году сообщала газета «Ведомости».

В апреле глава российского министерства энергетики Александр Новак признал, что завершение строительства ТЭС в аннексированном Севастополе и Симферополе задерживается из-за западных санкций.