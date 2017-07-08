Суд в Литве приговорил российского спецcлужбиста на 10 лет за шпионаж

Суд в Литве приговорил к 10 годам лишения свободы работника спецслужб России за попытку завербовать работников литовских спецслужб с целью установить системы прослушивания в доме и кабинете президента страны Дали Грибаускайте.

Как сообщила судья Вильнюсского окружного суда Регина Поциене, 40-летний гражданин России Николай Филипченко «работал на Федеральную службу безопасности России, среди задач которой является и разведка за пределами России».

По данным обвинения, Филипченко пользовался поддельными документами, чтобы скрыть свою настоящую личность, и много раз пересекал границу страны незаконно.

Адвокат Филипченко заявила, что ее клиент не согласен с обвинением, но еще рано говорить, будет ли он обжаловать приговор.

Николая Филипченко задержали в Литве в 2015 году, когда он ехал транзитом по территории страны с российского эксклава Калининградской области в Беларусь.

Он стал уже вторым российским гражданином, осужденным в Литве за шпионаж в этом году.

В 2015 году в России осудили по обвинению в шпионаже двух граждан Литвы.

В последние годы отношения между Литвой и Россией значительно ухудшились из-за резкой критики Вильнюсом агрессии Москвы против Украины.