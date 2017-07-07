Трамп с Путиным обсудили Украину, Сирию, кибервмешательства и другие вопросы – чиновники

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин в ходе встречи обсудили ряд вопросов, среди которых были положение в Украине и Сирии, вмешательство России в президентские выборы в США, ракетно-ядерная проблема Северной Кореи и некоторые другие вопросы. Об этом сообщили после встречи главы дипломатических ведомств обеих стран.

Выступая перед прессой отдельно и почти одновременно, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров говорили о позитивном настрое этой встречи, в которой они участвовали.

Сам Путин после встречи тоже кратко упомянул, что обсуждал с Трампом много вопросов, среди которых были «и Украина, и Сирия, и другие проблемы», в частности, борьба с кибертерроризмом и кибербезопасность. Трамп результатов встречи не комментировал.

Тиллерсон и Лавров уделили украинской части переговоров мало внимания, говоря в основном на тему Сирии и вмешательства России в американские выборы.

В частности, Лавров заявил, что президенты обсудили «в деловом ключе и Сирию, и Украину, и Корейский полуостров, и кибербезопасность, и целый ряд других вопросов» и «договорились о ряде конкретных вещей».

По словам Лаврова, в ходе встречи Трамп не предлагал никакого другого плана урегулирования на востоке Украины, кроме общего интереса по выполнению Минских договоренностей.

По Сирии, сказал Лавров, между сторонами «есть понимание» по трем из четырех планируемых «зон деэскалации».

Тиллерсон на своей пресс-конференции заявил, что сотрудничество США и России по Сирии, в частности относительно «зон деэскалации», свидетельствует о возможности успеха этого сотрудничества.

По словам Тиллерсона, именно Сирии касалась значительная часть встречи. В частности, сказал он, Трамп и Путин говорили о необходимости обсуждать будущее руководство Сирии. При этом, отметил он, США не видят никакой длительной роли в Сирии для нынешнего ее президента Башара аль-Асада, членов его семьи и его режима. По его словам, еще надо договориться, как Асад должен оставить власть.

Кроме того, стороны договорились о перемирии на юго-западе Сирии, что должно вступить в силу в воскресенье, 9 июля.

Также значительную часть встречи заняло обсуждение темы вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, о котором единогласно заявили в совместном заявлении все спецслужбы США, и которое Москва отрицает.

При этом Лавров заявил, что Трамп на встрече «принял» заверения Путина в том, что заявления о таком вмешательстве неправда и что российское руководство не вмешивалось в эти выборы.

Тиллерсон на своей пресс-конференции ничего не говорил о «согласии» Трампа с заверениями Путина и обрисовал этот момент встречи совершенно иначе.

Как сказал Тиллерсон, тему вмешательства прямо нарушил Трамп и в течении разговора несколько раз «оказывал давление» на Путина по этому вопросу.

Он подтвердил, что Путин, как и раньше, возразил вмешательство России, и рассказал, что российская сторона потребовала от США доказательств такого вмешательства.

Трамп и Путин договорились о дальнейших шагах по кибербезопасности, среди которых создание совместной рабочей группы по этому вопросу.

Это была первая личная встреча двух президентов с момента избрания Трампа. Ранее они уже несколько раз общались по телефону.

Встреча продлилась значительно дольше, чем планировалось, – 2 часа 15 минут. Ранее в Вашингтоне в повестке дня Трампа на нее отвели 35 минут, в Москве говорили об ожидаемой часовой продолжительности.

Пока не ясно, встречался ли Трамп с Путиным лично раньше. До начала избирательной кампании Трамп несколько раз заявлял, что в свое время встречался с Путиным, с началом кампании он изменил позицию и стал говорить, что не встречался с ним никогда. Путин в прошлом месяце тоже отрицал, что когда-либо встречался с Трампом.