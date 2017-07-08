Голландская видеокомпания в своем материале назвала Крым российским

В голландской онлайн видео компании Zoomin.TV сняли видеоролик, в котором Крым обозначен как часть соседней России. Об этом 8 июля сообщает корреспондент Крым.Реалии. Ролик уже появился на сайте компании.

Сообщается, что видеоролик сняли о владельце парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олеге Зубкове для рубрики «Местные герои». В начале ролика на экране показан силуэт Крымского полуострова, подписанный, как «Крым Россия».

В МИД Украины информацию по этому поводу пока не комментировали.

Zoomin.TV – это глобальная медиа-развлекательная компания, расположенная в Нидерландах . Zoomin.TV производит контент на более чем 15 языках и работает во всем мире с продажами онлайн-рекламы. Помимо штаб-квартиры в Амстердаме, компания также имеет офисы в Лондоне, Мадриде, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Берлине, Пекине, Барселоне, Мехико, Бразилиа, Сан-Паулу, Сингапуре, Дюссельдорфе, Гамбурге, Милане и Монтевидео.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».