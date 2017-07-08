Украина и Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве в расследовании катастрофы рейса MH17

Украина и Нидерланды подписали двустороннее соглашение о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с катастрофой самолета рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» над Донбассом 17 июля 2014 года. Об этом сообщили в Министерствах юстиции обеих стран.

С украинской стороны соглашение подписал министр юстиции Павел Петренко, с нидерландской – министр безопасности и юстиции Стеф Блок.

Государства-члены Совместной следственной группы, в которую входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина решили, что преследование лиц, виновных в катастрофе авиалайнера, в результате которого погибли 298 человек, будет осуществляться в рамках национальной судебной системы Нидерландов с соблюдением высоких международных стандартов в этой сфере, сказал украинский министр.

По его словам, Украина готова обеспечить надлежащий уровень сотрудничества с Нидерландами, чтобы передать уголовное дело в отношении виновников катастрофы самолета рейса MH17 в Нидерланды.

Такой шаг, убежден министр, обеспечит максимальную эффективность в расследовании этого дела и даст возможность привлечь к ответственности всех причастных к сбиванию самолета.

Целью соглашения является урегулирование вопросов, касающихся с преследованием и осуждением в Нидерландах лиц за преступления, связанные с катастрофой самолета рейса МН17.

Соглашение дополняют действующие конвенции и другие нормативные документы, касающиеся международного сотрудничества по уголовным делам, применяемых в отношениях между сторонами.

В частности, подписанный документ предусматривает, что Нидерланды имеют компетенцию преследовать лиц за преступления, связанные с катастрофой самолета «Малайзийских авиалиний».

Также соглашением предусмотрено, что обвиняемый, который находится на территории Украины и в выдаче которого в Нидерландам отказано (Конституция Украины запрещает выдачу украинских граждан в суд за границу – КР), может принять участие в судебном рассмотрении дела в Нидерландах в режиме видеоконференции. Обязательным условием проведения судебного разбирательства в режиме видеоконференции является лишь согласие обвиняемого. Кроме того, в режиме видеоконференции может проводиться допрос свидетелей и экспертов.

При этом подозреваемым и обвиняемым, которые находятся в Украине, обеспечивается право на доступ к адвокату, в том числе к тому, который представляет лицо в нидерландском процессе.

Кроме этого, документ регулирует вопросы передачи в Украину исполнения наказаний, в том числе на основании приговоров, вынесенных заочно, а также обеспечивает возможность применения к осужденному мер до принятия решения об исполнении наказания.

Это соглашение должны одобрить парламенты обеих стран.

Самолет «Боинг-777» «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над зоной вооруженного конфликта на востоке Украины 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек – все, кто был в лайнере. По обнародованным в настоящее время результатам расследования, самолет сбили с ракетной установки зенитно-ракетного комплекса «Бук», которая была доставлена на неподконтрольную Украине часть Донбасса из России. Россия продолжает отрицать свою причастность к трагедии.