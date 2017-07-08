Германия: в Гамбурге произошли новые столкновения между полицией и демонстрантами

В Гамбурге на севере Германии произошли столкновения между полицией и тысячами демонстрантов-леваков, протестующих против «капитализма». Об этом сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что полиция пыталась разогнать демонстрантов водометами. Часть протестующих, по словам полиции, была вооружена металлическими прутьями и бросала камни и другие предметы в стражей порядка.

Полиция также сообщила о травмах, которые получили 196 правоохранителей; серьезно травмированных среди них нет.

По сообщению полиции, задержаны 70 демонстрантов, 15 из них взяли под стражу.

Отмечается, что около шести тысяч демонстрантов пытались прорваться в часть города, где массовые акции на время саммита запрещены. Около тысячи демонстрантов были в масках, что запрещено немецким законодательством.

Улицы города патрулируют около 20 тысяч правоохранителей.

В субботу, 8 июля, на одной из площадей Гамбурга ожидают демонстрацию с участием ста тысяч человек.