В Литве на 10 лет осудили сотрудника ФСБ России за шпионаж

В Литве по обвинению в шпионаже на 10 лет осудили сотрудника ФСБ России Николая Филипченко, сообщает ВВС.

По информации департамента госбезопасности Литвы, это первый случай, когда в стране по обвинению в шпионаже был задержан сотрудник ФСБ.

Согласно материалам суда, Филипченко пытался завербовать служащих департамента госбезопасности страны, чтобы те установили устройства прослушивания в резиденции и рабочем кабинете президента республики Дали Грибаускайте.

Как заявила судья Регина Поцене, россиянин отказался давать показания по делу. По словам адвоката Филипченко Галины Кардановской, ее подзащитный вину не признает; собирается ли защита обжаловать приговор, она не уточнила. На обжалование в Литовском апелляционном суде защита имеет 20 дней.

Литовское издание Delfi пишет, что Николай Филипченко выслушал приговор суда и подтвердил, что понял его. Он отказался отвечать на вопросы журналистов, когда его выводили из зала суда.

Филипченко задержали в 2015 году, когда он направлялся транзитным поездом из Калининградской области России в Беларусь.

В 2015 году литовская контрразведка в своем отчете заявила, что треть российских дипломатов, работающих в Литве, являются сотрудниками спецслужб.