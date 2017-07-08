В Крыму двух граждан России на матрасе унесло в море – МЧС

В районе пляжа «Песчанка» в поселке Заозерное спасатели оказали помощь двум туристам из Белгородской области соседней России, которых унесло в море на надувном матрасе. Об этом сообщили в пресс-службе российского МЧС по Крыму.

«Пострадавшие были обнаружены на расстоянии 900 м от берега.

Сотрудники водолазно-спасательной станции с помощью гидроцикла доставили отдыхающих на берег. В медицинской помощи они не нуждались», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что в Ялте в 200 м от берега находился человек, который подавал сигнал о помощи.

«К месту ЧП был направлен спасательный катер БРИГ 1 водолазно-спасательного отделения со спасателями на борту, которые подняли пострадавшую, жительницу города Самара на борт и доставили на берег. В медицинской помощи она не нуждались», – добавили в ведомстве.

Ранее спасатели в Крыму спасли четырех рыбаков, которых унесло в открытое море на расстояние 30 км от берега на неисправной лодке.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».