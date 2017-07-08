США и Южная Корея во время учений отработали удары по ракетной инфраструктуре КНДР

Два истребителя США пролетели вдоль границы Северной Кореи и имитировали нанесение удара по ракетной инфраструктуре КНДР в ответ на ракетные испытания Пхеньяна. Об этом 8 июля сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что учения прошли совместно с Южной Кореей. Американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancher прошли над демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей в сопровождении американского истребителя F16 и южнокорейских истребителей F15 и имитировали нанесение ракетно-бомбового удара по ракетной инфраструктуре КНДР и ее подземным командным пунктам.

В заявлении Южной Кореи сказано, что каждый бомбардировщик сбросил 900-килограммовую управляемую бомбу с лазерным наведением, рассчитанную на уничтожение укрепленного бункера. После сброса бомб самолеты пролетели к северокорейской границе, прежде чем возвращаться на авиабазу.

6 июля президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает «некоторые достаточно суровые меры» в ответ на испытания межконтинентальных баллистических ракет в Северной Корее, которые прошли в начале этой недели.

Военные и ученые многих стран пришли к выводу, что Пхеньян привел достаточно правдивые данные об испытательном полете своей новой баллистической ракеты «Хвасон-14», которая относится к классу межконтинентальных и, вероятно, способна достичь территории США в нескольких местах. Северокорейское государственное телевидение сообщает, что по результатам испытания 4 июля ракета «Хвасон-14» достигла высоты 2800 километров и поразила цель после 39-минутного полета.

Выводы Москвы по дальности пуска ракет в КНДР противоречат заявлениям северокорейских властей. Россия утверждает, что запущенная Северной Кореей ракета имела средний радиус действия.

Американские эксперты согласились, что была запущена именно межконтинентальная баллистическая ракета.

Создание баллистических ракет, как и ядерного оружия, запрещено для Северной Кореи резолюциями Совета безопасности ООН. Но Пхеньян не учитывает эти запреты и заявляет, что не пойдет на переговоры с Вашингтоном о своем вооружении, пока США не прекратят «враждебной политики» в отношении Северной Кореи.