На заседании ОБСЕ Россию призвали освободить украинских заключенных в Крыму

На заседании Постоянного совета ОБСЕ заместитель Постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский призвал Россию освободить граждан Украины, задержанных в аннексированном Россией Крыму. Текст заявления разместили на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Мы настоятельно призываем Россию немедленно освободить Ахтема Чийгоза, Романа Сущенко и многих других украинских граждан, незаконно задержанных российскими властями, в том числе в оккупированному Крыму. Требуем прекратить беззаконие, нарушения прав человека и основных свобод, и политически мотивированные преследования», –говорится в сообщении.

После аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, крымскотатарских активистов и членов Меджлиса.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованиями граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление на них.

Также МИД обратился к международному сообществу, чтобы те применили все возможные виды правового и политического давления на Россию с целью прекращения ею тоталитарных методов подавления прав человека и свободы слова, а также освобождения всех содержащихся украинских политзаключенных и заложников.