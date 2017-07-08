За вырубку можевельника жителя Бахчисарая осудили на условный срок

За вырубку можевельника возле Бахчисарая местного жителя осудили на один год условного лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Крыма.

«Установлено, что осужденный незаконно вырубил на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бахчисарай» 41 дерево можжевельника, чем причинил ущерб на сумму свыше 100 тысяч рублей (более 43 тысяч гривен – КР). Виновному назначено наказание в виде одного года лишения свободы, которое применено условно», – отметили в ведомстве.

Сообщается также, что с осужденного взыскали причиненный природе Крыма ущерб.

В надзорном ведомстве добавили, что в текущем году вынесено четыре приговора лицам, незаконно рубившим можжевельник в ландшафтно-рекреационном парке «Бахчисарай». Всего ими было незаконно срублено 63 дерева можжевельника, ущерб от уничтожения которого они обязаны возместить.