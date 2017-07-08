Аксенов: в Крыму День семьи, любви и верности отмечается с особым размахом

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на полуострове «День семьи, любви и верности отмечают с особым размахом». Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

«После воссоединения с Россией (аннексия Крыма в 2014 году – КР) торжества приобрели особенный размах. Праздник отмечают представители разных народов, вне зависимости от вероисповедания, ведь семейные ценности являются священными с точки зрения всех традиционных конфессий. В этом году в Симферополе и других городах полуострова пройдет целый ряд масштабных мероприятий», – отметил Аксенов.

Он добавил, что впервые День семьи, любви и верности в Крыму отметили в 2010 году.

День семьи, любви и верности отмечается в нескольких постсоветских странах. Его ввели по инициативе церкви как альтернативу Дню влюбленных. Центром праздника считается российский город Муром – родина покровителей брака, святых Петра и Февронии.

В 2016 году несколько российских депутатов предлагали сделать этот день выходным. Госдума не одобрила предложение из-за того, что это «плохо скажется на производстве и расходах бюджета».