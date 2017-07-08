В Севастополе будут судить чиновника, подозреваемого в краже крупной суммы из бюджета

В Севастополе будут судить чиновника, которого обвиняют в хищении 90 миллионов рублей (около 1,5 миллиона долларов – КР) из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе российской прокуратуры Севастополя.

В ведомстве отметили, что обвиняемый будучи начальником государственного коммунального учреждения в 2014 году заключил с подрядчиками государственные контракты на выполнение работ по строительству, капитальному ремонту, проведению проектно-изыскательских работ, демонтажу и реконструкции зданий в Севастополе на общую сумму около 100 млн рублей.

«Он достоверно зная, что работы в обусловленные государственными контрактами сроки не выполнены, утвердил акты приемки и справки о стоимости строительных работ и затрат. Кроме того, заведомо зная о том, что авансирование работ по объектам строительства в размере 100% не может быть произведено, положительно завизировал счета на оплату стоимости работ, в связи с чем подрядчикам из бюджета города незаконно были перечислены денежные средства в размере более 90 млн рублей», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что уголовное дело направлено в подконтрольный Кремлю Гагаринский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.