Подконтрольный Кремлю Балаклавский районный суд Севастополя постановил изъять 20 соток земли у пророссийского активиста из Крыма Ленура Усманова. Об этом 8 июля сообщает российское издание «Новая газета».

«Заседание длилось менее часа, а на принятие решения у судьи Анашкиной ушло около минуты. То есть она удалилась в совещательную комнату и вышла оттуда с готовым решением менее, чем через минуту», – сообщил пророссийский активист.

Он добавил, что намерен обжаловать это решение в суде и параллельно готовит жалобу в Европейский Суд по правам человека.

Сообщается, что компенсацию за изъятую землю Усманов оценил в 17 миллионов евро.

В середине апреля пророссийский активист из Крыма Ленур Усманов заявил, что готов совершить акт самосожжения на Красной площади в Москве, если российские власти полуострова отберут у него земельный участок

Подконтрольный Кремлю Балаклавский суд вынес решение об изъятии участков кооператива «Дружба-9» в пользу Севастополя. Основанием стал якобы подлог документов при оформлении бумаг на кооператив.

В сентябре во время сноса кафе «Хоттабыч» на Приморском пляже в Ялте, хозяин заведения Александр Стрекалин совершил акт самосожжения, выражая протест против сноса строения.

Крымчанин Ленур Усманов известен как член региональной пророссийской общественной организации «Къырым Бирлиги», был активным участником так называемой «крымской весны» в 2014 году, награжден медалью министерства обороны России «За возвращение Крыма».