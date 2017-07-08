Киев: в многоквартирном доме взорвался газ

В Киеве в районе станции метро Голосеевская произошел взрыв в жилом доме. Спикер киевской милиции Оксана Блищик на своей странице в Фейсбуке сообщила, что, по предварительной информации, в здании взорвался газ.

«Обвалилось перекрытие между этажами, двух человек госпитализировали с телесными повреждениями. На месте работают все спасательные службы, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория. Спасатели проводят эвакуацию и разбирают завалы», – написала Блищик.

Разрушенный дом расположен неподалеку от киевской гостиницы «Мир».

Местные жители в соцсетях пишут, что взрыв был сильный, его было слышно на территории всего Голосеевского района.