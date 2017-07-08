Крымский.Пармезан: Русофоб Янукович и потерявшееся ФСБ

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 8 июля Александр Янковский, Сергей Мокрушин и Павел Казарин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Как Виктор Янукович стал российским сепаратистом? Почему сотрудники ФСБ регулярно теряются на украинских просторах? Как заставить европейские компании уважать санкционный режим? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.