В Севастополе прошел круглый стол, в ходе которого общественности был представлен проект памятника «Единения России». Об этом сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

«Представители ветеранских организаций, депутаты, руководители национально-культурных сообществ, эксперты в области дизайна, историки и общественники изучили проект и сделали ряд предложений – как по части идеологии памятника, так и по приоритетам строительства культурно-исторических объектов в городе», – говорится в сообщении.

Как сообщают в ведомстве, по итогам круглого стола «ни один человек не сказал, что категорически против памятника».

«Есть поддержанное большинством мнение представителей ветеранской организации: проект, который мы обсуждали, должен рассматриваться только после завершения строительства Мемориала защитников Севастополя на мысе Хрустальном», – добавили в пресс-службе.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».