Musafir vaqtı: Абитуриенты из Крыма отдают предпочтение киевским ВУЗам

8 июля в эфире программы «Musafir vaqtı» говорят о вступительной компании.У нас в гостях абитуриентка Элина Сукач. В сегодняшнем выпуске наша гостья расскажет о том, как абитуриенты из Крыма поступают в украинские ВУЗы. Напомним, что установлены квоты на обучение на бюджете в 12-ти ВУЗах на материковой Украине, на базе которых функционируют образовательные центры «Крым – Украина».

Автор программы – Халисе Зинедин.

Время эфира: 18:40 – 18:50. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.