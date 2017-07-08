Крымскотатарский ресурсный центр на конференции «Справедливое управление для человеческой безопасности», которая проходит с 4 по 9 июля в Швейцарии, представил экспозицию о крымскотатарском народе. Об этом в Фейсбуке сообщил член Меджлиса крымских татар Эскендер Бариев на своей странице в Facebook.

По его словам, экспозиция разработана совместно с Эстонским институтом прав человека, Министерством информационной политики Украины при поддержке Министерства иностранных дел Эстонии.

Бариев отметил, что в конференции принимают участие около 500 человек из разных стран мира (Австралия, Азия, Африка, Европа, Северная Америка). Основными темами конференции являются: «Причины и последствия экстремизма и насилия: вызовы и ответы», «Глобальное управление: влияние коррупции и международное право», «Украина и Восточно-Европейские вызовы».

«В 2017 году данная конференция фокусируется на 6 столпах: справедливое управление, продовольственная безопасность, устойчивость в жизнедеятельности, забота о беженцах, инклюзивная экономика, исцеленная память», – говорится в сообщении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».