Российская оппозиция проводит «агитационный субботник» Навального

В нескольких городах России 8 июля проходит акция «Большой субботник», в ходе которой сторонники оппозиционера Алексея Навального раздают листовки с информацией о его предвыборной кампании.

Соратники Навального сообщают, что в Иркутске полиция задержала пятерых активистов, а из штаба были изъяты агитационные материалы. Накануне вечером обыски также прошли в помещении, которое сторонники российского оппозиционера арендуют в Уфе. В субботу утром волонтеры попытались провести в городе велопробег в поддержку Навального, но их остановили полицейские.

В Тюмени задержали прохожего, который снимал на телефон разговор полицейского с активистом, сообщает «ОВД-Инфо».

В Барнауле сотрудники МВД вынесли из штаба оппозиционера листовки и проверили компьютеры, а от волонтеров потребовали покинуть помещение. В Костроме полиция изъяла полиграфическую продукцию еще до того, как транспортная компания доставила ее активистам.

В Пскове волонтеры штаба Навального также не получили часть агитационных материалов, но сама акция прошла без инцидентов, сообщает корреспондент Радио Свобода.

​В преддверии акции, анонсированной сторонниками Навального 4 июля, полиция обыскала штабы Навального в нескольких городах. В Москве от действий сотрудников правоохранительных органов пострадал активист Александр Туровский. После этого его оштрафовали, обвинив в неподчинении полиции.

Алексей Навальный намерен участвовать в выборах президента России в 2018 году. По всей стране открылись около 60 штабов российского политика, сообщается, что его выдвижение поддержали более полумиллиона человек.