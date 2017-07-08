Гамбург: Меркель, Макрон и Путин обсудили Украину, лидеры G20 приняли коммюнике

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин в первой половине дня субботы 8 июля провели встречу за кулисами саммита «Группы двадцати» в немецком Гамбурге, указав на важность соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины. Как сообщают западные СМИ, перед началом заключительного дня переговоров G20 лидеры Германии, Франции и России имели рабочий завтрак, во время которого речь шла о ситуации на части территории Восточной Украины.

«Лидеры Германии, Франции и России провели в субботу встречу, на которой подтвердили важность имплементации соглашения о прекращении огня на востоке Украины, в соответствии с положениями минских договоренностей», – сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя немецкого правительства.

Во второй половине дня субботы лидеры стран «Группы двадцати» достигли компромисса по вопросам климата и мировой торговли. После двухдневного саммита 19 крупнейших промышленно развитых стран и стран с развивающейся экономикой, признали в заключительном заявлении (коммюнике) решение Вашингтона, принятое президентом США Дональдом Трампом, выйти из Парижского климатического соглашения 2015 года.

В коммюнике лидеры стран также уступили желанию Соединенных Штатов внести норму об использовании ископаемого топлива.

«Соединенные Штаты Америки заявляют, что будут стремиться тесно сотрудничать с другими странами, чтобы помочь им более эффективно использовать ископаемые виды топлива и способствовать развертыванию возобновляемых и других экологически чистых источников энергии», – говорится в тексте коммюнике.

На итоговой пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «очень счастлива», что все члены группы, хотя и без США, согласились в «необратимости» вступления в силу климатического соглашения. Она назвала переговоры по климату и другим вопросам «сложными», но добавила, что участники встречи договорились об открытии рынков, а также борьбу с «протекционизмом», на что неохотно согласился Вашингтон, сообщили близкие к переговорам источники.

В коммюнике, среди прочего, впервые прописано право стран защищать свои рынки «законными инструментами торговой обороны».

Последний день переговоров в Гамбурге проходил после ночных беспорядков у места их проведения – столкновений между антиглобалистами и полицией. В G20 входят 19 ведущих промышленно развитых и развивающихся стран, а также Евросоюз.