Минобороны России: курсантам Нахимовского училища в Севастополе вручили аттестаты

Выпускникам 9 классов Нахимовского военно-морского училища в Севастополе в торжественной обстановке вручили аттестаты об основном общем образовании. Об этом 8 июля сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Как сообщается, воспитанников и их родителей поздравил руководитель училища, капитан 1 ранга Владимир Пискайкин. Он рассказал о перспективах, ожидающих выпускников, которые решили продолжить обучение в Севастопольском НВМУ, а также о нововведениях в системе подготовки нахимовцев, отметили в пресс-службе российского военного ведомства.

В этом году в Севастополе аттестаты об основном общем образовании получили 114 девятиклассников.

Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище имени Нахимова было основано в 1937 году. В 1992 году в составе ВМС Украины на базе училища был создан Севастопольский военно-морской ордена Красной Звезды институт имени Нахимова, который в 2009 году преобразован в Академию военно-морских сил имени Нахимова. После аннексии Крыма, 20 марта 2014 года, президент России Владимир Путин подписал распоряжение о возобновлении работы учебного заведения в статусе училища.