Меркель анонсирует телефонную беседу об Украине с Путиным и Макроном

Канцлер Германии Ангела Меркель, подводя итоги саммита стран «Группы двадцати» в Гамбурге в субботу 8 июля, заявила, что вместе с президентами Франции и России была достигнута договоренность о проведении телефонной беседы на тему урегулирования ситуации на востоке Украины в «нормандском формате», сообщает Радiо Свобода.

«Мы не приняли какого-либо решения. Но договорились, что будем иметь телефонный разговор вместе с Украиной, чтобы мы продолжили этот (нормандский – ред.) формат», – сказала Меркель.

Она заявила про «очень медленный» прогресс в реализации Минских соглашений по прекращению огня на востоке Украины.

8 июля во время саммита G20 канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин имели рабочий завтрак, во время которого речь шла о ситуации на части территории Восточной Украины. Сообщалось, что на той встрече стороны подтвердили важность имплементации соглашения о прекращении огня на востоке Украины, в соответствии с положениями минских договоренностей.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, на Донбассе с начала конфликта погибли более 9900 человек. Москва отрицает незаконность оккупации украинского Крыма и называет ее «воссоединением».