В Белогорском районе Крыма прошел фестиваль «Башкортостан и Крым в панораме веков»

В Белогорском районе Крыма прошел фестиваль «Присягая России: Башкортостан и Крым в панораме веков», сообщил 8 июля в Фейсбуке глава подконтрольного Кремлю правительства Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, инициаторами этого события стали «коллеги из Башкортостана» (регион соседней России – КР).

Комментируя прошедшее мероприятие, Аксенов выразил уверенность в том, что отношения между Крымом и российской Республикой Башкортостан «будут крепнуть и развиваться».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».