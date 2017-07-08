Семнадцать человек, пострадавших в результате взрыва 8 июля в жилом доме в Голосеевском районе Киева, могут переселиться во временное жилье. Об этом сообщил 8 июля первый заместитель председателя КГГА Геннадий Плис.

«По состоянию на 18:00 на отселение из дома в общежитие Подольского района на улице Оболонская, 34, согласились 17 жителей. От переселения отказались 50 жителей, 6 человек в раздумьях. Жилье, которое получат пострадавшие, оборудовано необходимой для жилья техникой, есть посуда, постель. Переселение возможно сразу же после того, как специалисты МЧС позволят людям забрать из квартир необходимые им вещи», – цитирует сайт КГГА слова Геннадия Плиса.

По его словам, сейчас на месте взрыва продолжается поиск 37-летнего жителя квартиры на втором этаже.

В субботу в Киеве, в 13:35, произошел взрыв в жилом доме возле станции метро «Голосеевская». По предварительной информации правоохранительных органов, в здании взорвался газ. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажом и кровли. Из-за взрыва погибла женщина 1972 года рождения. Три человека были госпитализированы, среди них и ребенок 14-ти лет, три человека отказалось от госпитализации. По данным ГСЧС, на место происшествия приехали более трех десятков единиц спецтехники и более 180 спасателей.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».