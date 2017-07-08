В 12 городах России задержали около 100 волонтеров штабов Навального

В двенадцати городах России 8 июля задержали около ста волонтеров предвыборных штабов оппозиционера Алексея Навального.

Только в Москве задержаны около 70 участников «агитационного субботника» Навального, сообщает Радио Свобода. Всех их обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий. По данным портала «ОФД-Инфо», шестерых человек уже отпустили после составления протоколов.

В российском Санкт-Петербурге задержаны трое волонтеров штаба Навального. В Гатчине (Ленинградская область) активистов избили при попытке провести санкционированный митинг. Двое оказались в больнице. Акция была сорвана.

В Екатеринбурге для дачи объяснений задержали юриста местного штаба Навального, а затем еще четверых волонтеров. Известно, что троих уже отпустили.

Одного сторонника Навального задержали в Новороссийске, сообщает издание. Он раздавал агитационные материалы, когда на него напал неизвестный и стал вырывать из рук листовки. Активиста обвинили в мелком хулиганстве и оставили в полиции до суда, назначенного на понедельник. Еще одного волонтера, раздававшего листовки, задержали в Краснодаре.

В Калининграде задержали четверых волонтеров, в том числе есть один несовершеннолетний; еще четверо – в Иркутске, пятеро – в Тюмени, один в Петрозаводске, четверо – в Зеленограде, в том числе несовершеннолетняя девушка. В Воронеже задержали 10 человек.