В России вертолету присвоили имя погибшего в Сирии полковника

В Краснодарском крае России 8 июля состоялась торжественная церемония присвоения имени полковника Ряфагатя Хабибуллина вертолету армейской авиации Ми-8АМТШ Южного военного округа.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны России, это первый именной вертолет в Воздушно-космических силах, который поступил на вооружение полка армейской авиации российского Южного военного округа, которым командовал Хабибуллин.

В мероприятии приняли участие командующий Военно-воздушными силами России Андрей Юдин, командующий армией ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, чиновники, сослуживцы Ряфагатя Хабибуллина, отметили в ведомстве.

8 июля 2016 года двое российских военных летчиков-инструкторов погибли в районе Пальмиры после того, как сирийский вертолет Ми-25 под их управлением был подбит. Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин стали двенадцатым и тринадцатым российскими военными, гибель которых официально подтверждена российскими властями. В конце июля 2016 года Хабибуллину посмертно присвоили звание Герой России.

Россия начала свою военную кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года.