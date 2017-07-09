Минздрав Крыма анонсирует акцию против абортов

В Крыму с 9 по 15 июля пройдет неделя против абортов «Подари мне жизнь!», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения подконтрольного Кремлю правительства Крыма.

В ведомстве подчеркивают, что акция проводится при поддержке министерства здравоохранения России совместно с фондом социально-культурных инициатив, президентом которого является супруга главы российского правительства Светлана Медведева.

Как сообщается, акция «направлена на привлечение внимания общественности к проблеме абортов». В рамках мероприятия пройдут выступления акушеров-гинекологов, гинекологов детского и подросткового возраста, урологов и андрологов по вопросам поддержки семьи, профилактики заболеваний репродуктивной сферы, пропаганде здорового образа жизни в СМИ.

В женских консультациях занятия с пациентами, также пройдут лекции и индивидуальные консультации по грудному вскармливанию и контрацепции, отметили в пресс-службе.

В 2016 году Уполномоченная по правам детей при президенте России Анна Кузнецова вслед за патриархом Московским и всея Руси Кириллом высказалась против абортов.

27 сентября 2016года глава Русской православной церкви патриарх Кирилл подписался под петицией движений «За жизнь» и «Православные добровольцы», требующей запретить аборты в России. Позднее пресс-секретарь патриарха заявил журналистам, что речь идет не о запрете, а о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Однако в тексте обращения на сайте Московского патриархата не упоминается система ОМС, а говорится именно о запрете абортов.