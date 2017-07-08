Советник главы МВД Украины Кива сообщил о решении возглавить партию

Советник министра внутренних дел Украины Илья Кива заявил о решении возглавить Социалистическую партию Украины. Об этом он сообщил 8 июля на странице в Facebook.

«Почему я делаю этот шаг? Я уверен, что именно политическими средствами можно совершенствовать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов, укрепить обороноспособность нашей Родины», – написал Кива.

По его словам, соответствующее решение было принято на съезде партии в субботу, сообщает Радiо Свобода.

Согласно информации на сайте Социалистической партии Украины, в марте политсила провела съезд, во время которого лидером и председателем партии был избран Павел Устенко. Он до сих пор указан на сайте партии как ее глава.

Социалистическая партия Украины была создана в октябре 1991 года, тогда ее возглавил Александр Мороз.