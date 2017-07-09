Порошенко встретится с госсекретарем США и генсекретарем ООН

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля приезжает с визитом в Киев, где проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко.

Как сообщает пресс-служба главы государства, встреча начнется в 13:00.

В Госдепартаменте США ранее сообщили, что Тиллерсон во время своего первого официального визита в Киев намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране.

После этого, в 15:30 президент Порошенко встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Как сообщила ранее пресс-служба президента Украины, на этих переговорах речь пойдет о состоянии и перспективах дальнейшего сотрудничества в рамках ООН, возможности более активного вовлечения инструментария к мирному урегулированию ситуации в Донбассе, а также выполнение решений Генассамблеи ООН по Крыму.

9 июля в Украину также прибывает генсек НАТО Йенс Столтенберг, который будет участвовать в заседании Украина-НАТО 10 июля.