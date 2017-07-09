На набережной Гурзуфа ограничили движение транспорта до сентября

На набережной имени Пушкина в поселке Гурзуф ограничили движение автомобилей до 30 сентября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба российской администрации Ялты.

Как пояснил глава Гурзуфа Игорь Гец, данная мера была принята в связи с жалобами жителей.

«Набережная – это место для отдыха, неспешных прогулок и наслаждения нашим краем, поэтому и было принято решение ограничить въезд транспортных средств на набережную, чтобы обезопасить жителей и гостей Гурзуфа», – сообщил Гец, при этом отметив, что въезд на набережную может осуществлять только спецтранспорт, а доставка товаров будет проходить с 21:00 до 8:00.

Также по его словам, от района поворота на ул. 9 Мая до набережной им. А.С. Пушкина организована платная парковка, стоимость которой составляет 60 рублей в час (около 25 гривен – КР).

«Кроме того, мы планируем в ближайшее время запустить круглосуточную платную парковку в районе стадиона», – добавил глава поселка.

В мае на набережной Гурзуфа проводили демонтаж торговых объектов. По словам местных властей, такие меры принимаются в связи с реконструкцией главной улицы поселка.