Россельхознадзор не пропустил в Крым черепах и улиток

За минувшую неделю подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора не пропустили на территорию аннексированного Крыма три черепахи, две улитки, семь собак и три кошки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В сумках и чемоданах граждан было обнаружено: 51,5 кг сала, 97,3 кг готовых мясных и колбасных изделий в ассортименте, 45,6 кг свинины, 4,8 кг говядины, 7 кг мяса кролика, 76,5 кг мяса птицы, 7 кг рыбы и рыбопродуктов, 17,5 кг меда, 618 яиц. Кроме того, в Крым пытались ввезти 7 собак, 3 кошки и 3 черепахи, 2 улитки», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 2592 партии «запрещенных к ввозу товаров»: 5280,9 кг продуктов животного происхождения, 11844 яйца, 198 непродуктивных животных, 24 головы декоративной птицы (животных), 90 аквариумных рыбок, 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 27 улиток, 12 пчелосемей, 20 голов и 3 кг живых раков.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины