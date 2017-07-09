Госсекретарь США Тиллерсон прибыл в Киев

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля прибыл в Киев, сообщает американское посольство в Украине.

«Госсекретаря США Рекса Тиллерсона встречают хлебом с солью в аэропорту «Борисполь», – говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

На 13:00 запланирована его встреча с президентом Украины Петром Порошенко.

В Госдепартаменте США ранее сообщили, что Тиллерсон во время своего первого официального визита в Киев намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране.