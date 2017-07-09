Северная Корея предостерегает США от «разжигания ядерной войны»

Северная Корея предостеригает США от «безрассудных военных провокаций» и «разжигание ядерной войны» на фоне напряженности из-за ядерной и ракетной программы КНДР.

9 июля газета правящей партии Северной Кореи Rodong Sinmun опубликовала комментарий, в котором говорится о том, что США «увеличивают риск ядерной войны на полуострове».

Заявление появилось через день после того, как США и Южная Корея провели учения, имитирующие нанесение удара по ракетной инфраструктуре КНДР в ответ на ракетные испытания Пхеньяна.

Во время учений американские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики прошли над демилитаризованной зоной между Северной и Южной Кореей в сопровождении американского истребителя F16 и южнокорейских истребителей F15 и сбросили 900-килограммовые управляемые бомбы.

В Северной Корее обучение назвали «опасными военными маневрами поджигателей...ядерной войны на полуострове».

3 июля Северная Корея провела испытания межконтинентальных баллистических ракет, которые, по мнению аналитиков, могут достичь американского штата Аляска. Пхеньян утверждал, что ракета способна нести ядерную боеголовку.

Создание баллистических ракет, как и ядерного оружия, запрещено для Северной Кореи резолюциями Совета безопасности ООН. Но Пхеньян не учитывает эти запреты и заявляет, что не пойдет на переговоры с Вашингтоном о своем вооружении, пока США не прекратят «враждебной политики» в отношении Северной Кореи.