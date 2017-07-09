Черноморский флот России учился ловить диверсантов в Севастополе

Черноморский флот России провел плановые учения по обнаружению диверсионных групп в аннексированном Севастополе. Как сообщили в Министерстве обороны России 9 июля, военные применяли быстроходные катера «Раптор» и «Грачонок».

В акватории Севастопольской бухты бойцы отряда отработали задачи по обнаружению и задержанию подводных диверсантов, а также действия по обеспечению защиты гражданских судов. По легенде учения на пункт управления дежурных сил с катера «Грачонок» поступил сигнал об обнаружении неизвестного движущего объекта в акватории гавани. С помощью спецаппаратуры координаты нарушителя, направление его движение и скорость были установлены, после чего на перехват объекта выдвинулся катер «Раптор» с группой боевых пловцов», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

По информации пресс-службы, в результате успешно проведенной операции условный нарушитель был задержан.

Накануне танковые подразделения армейского корпуса Черноморского флота соседней России проводили учебные стрельбы на полигоне «Ангарский» в Крыму.

Ранее в Генштабе Украины назвали незаконными российские военные учения в аннексированном Крыму.