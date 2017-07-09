ГСЧС: в Киеве завершили разбор конструкций разрушенного взрывом дома

Спасатели завершили работы по разборке конструкций жилого дома в Голосеевском районе Киева, где 8 июля произошел взрыв. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, работы завершились в ночь на 9 июля.

В результате взрыва погибли два человека, шесть были ранены. Взрывной волной разрушены стены, межэтажное перекрытие и кровля. Всех жителей аварийного дома временно отселили в общежитие и к родственникам.

По предварительной информации правоохранительных органов, в здании взорвался газ.

Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности».