В Москве умер блогер и медиаменеджер Антон Носик

В ночь на 9 июля в столице России Москве умер медиаменеджер и блогер Антон Носик. Друг Носика и владелец «Ведомостей» Демьян Кудрявцев сообщил об этом в Facebook.

По предварительным данным, причиной смерти 51-летнего Носика стал сердечный приступ.

Антон Носик участвовал в создании крупнейших новостных изданий в России – Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com. В 2009 году он стал заместителем генерального директора компании «Объединенные медиа» и шеф-редактором Bfm.ru.

С ноября 2011 года по ноябрь 2012-го Антон Носик был медиадиректором SUP Media, которому принадлежит сервис LiveJournal.

В 2016 году суд в Москве признал экстремисткой публикацию в блоге под названием «Стереть Сирию с лица Земли». Носика оштрафовали на полмиллиона рублей (восемь тысяч долларов).