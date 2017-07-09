Глава МИД Украины и генсекретарь ООН обсудили ситуацию в Крыму и на Донбассе

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во время встречи в Киеве обсудили вопросы, касающиеся нарушения прав человека в Крыму, а также ситуацию на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД 9 июля.

«Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, в частности относительно возможных путей дальнейшего привлечения Организации по урегулированию гуманитарной ситуации и восстановления инфраструктуры в регионе. Отдельное внимание было уделено вопросу защиты прав человека в Крыму, особенно в контексте обеспечения имплементации соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко 9 июля 2017 года встретится с генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем, который будет пребывать в Украине с визитом. Планируется, что стороны обсудят, в частности, выполнение решений Генеральной ассамблеи ООН по аннексированному Крыму.

На заседании Генеральной ассамблеи ООН 19 декабря 2016 года была принята резолюция о правах человека в аннексированном Россией Крыму. Впервые в документах ООН Россия была названа «государством-оккупантом», а Крым и Севастополь – «временно оккупированной территорией».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».